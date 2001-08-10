Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2025
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В населённых пунктах Долинского и Углегорского районов восстановили электроснабжение, нарушенное циклоном

В населённых пунктах Долинского и Углегорского районов восстановили электроснабжение, нарушенное циклоном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи на Сахалине, поврежденных циклоном, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Электрические сети напряжением 35 кВ и выше выдержали натиск непогоды. Зафиксированы сбои в работе ряда ЛЭП среднего и низкого класса напряжения. В ликвидации последствий непогоды участвуют 15 бригад компании (32 человека) и 15 единиц техники.

Накануне непогоды аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО «Сахалинэнерго» были переведены в режим повышенной готовности, установлено круглосуточное дежурство руководящего состава компании.

Сегодня ночью энергетики Сахалинэнерго восстановили электроснабжение населенных пунктов Долинского, Углегорского районов, села Березняки городского округа «Южно-Сахалинск».

Продолжаются ремонтные работы на ЛЭП в городах Углегорске и Невельске, а также обеспечивающих электроэнергией села Охотское Корсаковского района, Пятиречье Хомского района, ряд населенных пунктов Невельского районов.

Наиболее непростая ситуация в Невельском районе. Ремонтные работы осложняются продолжающейся непогодой с мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду, занесёнными дорогами. Тем не менее, бригады Сахалинэнерго и Невельских районных электрических сетей  прикладывают все силы, чтобы восстановить электроснабжение в течение сегодняшнего дня.

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго». 

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