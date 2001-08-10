Двух жителей Южно-Курильска будут судить за незаконный вылов креветок в особо крупном размере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Курильского района утверждён обвинительный акт по уголовному делу по обвинению двух местных жителей Южно-Курильского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением самоходного транспортного плавающего средства, группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

По версии дознания, обвиняемые 16 сентября 2024 года, вступив в предварительный сговор, взяли ловушкии установили их в озере Веселовское, используя при этом резиновую лодку с мотором. Через два дня они вернулись и извлекли из 33 ловушек 2 852 экземпляра травяной креветки. Противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками Службы в пгт Южно-Курильск ПУ ФСБ России по Сахалинской области. Своими преступными действиями обвиняемые причинили государству ущерб на общую сумму 505 112 руб., что признается особо крупным.

Ввиду того, что незаконно добытая травяная креветка находилась в жизнеспособном состоянии и была возвращена сотрудниками пограничных органов в естественную среду обитания, ущерб с указанных лиц взысканию не подлежит.

В ходе расследования обвиняемые признали вину в полном объеме.

Уголовное дело расследовалось отделом дознания и административной практики ПУ ФСБ России по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры района. Доказательства, собранные в ходе расследования уголовного дела, признаны прокурором достаточными.

Уголовное дело направлено в Южно-Курильский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.