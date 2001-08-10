Жителя Корсакова осудили за управление транспортным средством в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что в ночное время 12 февраля 2024 года ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина,лишенный права управления транспортными средствами, вновь в состоянии опьянения управлял автомобилем.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Государственный обвинитель с учетом повышенной степени общественной опасности преступления, принимая во внимание личность подсудимого, положительно характеризовавшегося как по месту жительства, так и по месту работы, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, ориентировал суд на назначение наказания в виде штрафа и конфискацию принадлежащего ему автомобиля.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил наказание в виде штрафа в размере 210 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер Прадо» конфискован в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.