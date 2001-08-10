Тихоокеанское
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08:38, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в Корсакове

Пожарные ликвидировали возгорание в Корсакове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 декабря в 21:25 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора по адресу: ул. Матросова, 4.  Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту его прибытия горел мусор в мусорном баке на площади 2 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 21:36, а в 21:38 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 5 сотрудников и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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