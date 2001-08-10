На Сахалине инспекторы ДПС обнаружили наркотики у пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При несении службы инспекторами ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области районе дома 1/2 на проспекте Мира г. Южно-Сахалинска был остановлен пешеход, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При разговоре с мужчиной полицейские обратили внимание на его поведение, он заметно волновался, тем самым вызвав подозрение о наличии у него запрещенных к обороту веществ.

Как выяснилось, волновался гражданин не зря, в ходе личного досмотра, в левом внутреннем кармане куртки инспекторы обнаружили пачку из-под сигарет, в которой находились два зип-пакета с парошкообразным веществом.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - мефедрон, общей массой 0,93 грамма.

В отношении 32-летнего гражданина отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.