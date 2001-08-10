На Сахалине будут судить жителя Охи, за браконьерскую добычу лососевых и заготовку икры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего уроженца поселка Восточный, Охинского района Сахалинской области, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, причинивших особо крупный ущерб, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как было установлено в ходе расследования, 03 октября 2024 года в ходе рейдовых мероприятий, проводимых в рамках ОПМ «Путина» около трех часов участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Охинскому городскому кругу совместно с сотрудниками Сахалино-Курильского территориального управления федерального агентства по рыболовству был задержан местный житель 1967 года рождения, осуществивший незаконную добычу водных биологических ресурсов.
Реализуя свой преступный умысел, фигурант прибыл на принадлежащем ему отечественном автомобиле типа «пикап» на берег верховья реки Большая, расположенном в 33 километрах на юго-востоке от города Оха. В нарушение Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, где при помощи с использованием резиновой лодки установил запрещенное орудие лова (рыболовную лесковою сеть) и незаконно добыл 93 экземпляра рыбы кета, 5 экземпляров рыбы кижуч, а также икру лососевых видов в количестве почти 12 килограммов.
Ущерб, рассчитанный согласно таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составил почти 813 тысяч рублей.
С целью возмещения ущерба, в ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого (2 автомобиля, принадлежащие ему на праве собственности).
Следствием собраны исчерпывающие доказательства, указывающие на совершение обвиняемым преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации), если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору, причинившие особо крупный ущерб. Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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