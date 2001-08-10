Сахалинец отправится в колонию почти на 4 года за кражу алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ногликским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого жителя областного центра, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Судом установлено, что подсудимый и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в феврале 2024 года распределили между собой преступные роли, после чего совершили кражу алкогольной продукции из магазина в пгт. Ноглики на сумму более 45 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объёме.

Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы, с учётом личности виновного, наличия у него непогашенной судимости, недостаточности исправительного воздействия предыдущего наказания.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.