В Южно-Сахалинске полицейские установили подозреваемого в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 29-летнего местного жителя по факту кражи. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Оперуполномоченные уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался житель областного центра.

Как выяснили полицейские, между заявителем и фигурантом произошел конфликт, в ходе которого потерпевший обронил свой мобильный телефон. Подозреваемый забрал гаджет себе с целью последующей продажи, но позже похищенное было изъято сотрудниками полиции и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.