Сахалинца отправили в колонию за повторное управлением автомобилем в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в законную силу приговор Поронайского городского суда в отношении 19-летнего местного жителя, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Судом установлено, что осужденный, будучи судимым в марте 2024 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в июне 2024 года в ночное время вновь совершил поездку на автомобиле по городу Поронайску в нетрезвом виде, в связи с чем был остановлен сотрудниками полиции.

По результатам освидетельствования у виновного было установлено состояние опьянения.

В судебном заседании осужденный вину признал в полном объеме.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о грубом игнорировании виновным действующего законодательства и назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года 6 месяцев.

Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой указал на чрезмерную жестокость назначенного наказания.

Суд апелляционной инстанции, с учетом мнения участвующего прокурора о законности принятого решения, совершения виновным нового преступления спустя непродолжительное время с момента осуждения, приговор оставил без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.