На Сахалине сотрудница ломбарда два года обманывала владельца, украв в итоге более пяти миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в 2021 году фигурантка трудоустроилась в местную сеть ломбардов на должность оценщика-приемщика. Изучив специфику работы, гражданка вплоть до 2023 года совершала хищения денежных средств фирмы по двум схемам.

Злоумышленница оформляла подложные залоговые билеты, внося недостоверные сведения в отношении лиц, ранее обращавшихся в ломбард, а также сведений об имуществе сданного ими под залог. Ложные сведения гражданка вносила в программу, используемую ломбардом для ведения контроля товарно-материальных ценностей. При этом вместо золотых изделий, которые якобы приносили клиенты, она вкладывала в конверты дешёвые серебряные изделия. Действуя таким образом фигурантка за несколько лет оформила более 60 фиктивных залогов, выручку от которых забирала себе.

Помимо этого, когда заёмщики выкупали свои украшения, она возвращала им изделия, но по бумагам продлевала период залога, а выручку также забирала себе. Чтобы не вызывать подозрения работодателя, она также подменивала драгоценности на дешёвую бижутерию.

Поскольку закладываемые в ломбард украшения упаковываются в залоговый билет, пломбируются и упаковываются в специальный пакет, другие работники не могли видеть подмены. Подозрения об обмане и повод обратиться в полицию появились у руководства, когда один из бывших заемщиков пришел ломбард за услугой и узнал, что за ним числятся заложенные украшения, которые он не сдавал.

В ходе следствия было установлено, что с октября 2021 года по ноябрь 2023 года женщина присвоила 5 137 300 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ будет рассмотрено в суде.