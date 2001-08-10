Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2024
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На Сахалине камеры начнут фиксировать нарушения водителями правил использования световых приборов
13:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине камеры начнут фиксировать нарушения водителями правил использования световых приборов

На Сахалине камеры начнут фиксировать нарушения водителями правил использования световых приборов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 ноября 2024 года на мобильных и стационарных комплексах фотовидеофиксации будет включен новый режим фиксации нарушения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Комплексы начнут фиксировать автомобилистов, которые нарушают правила пользования внешними световыми приборами в светлое время суток.

Статьей 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки» предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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