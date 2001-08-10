Сахалинку за управление автомобилем в состоянии опьянения отправляют в колонию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Невельским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор в отношении 45-летней ранее неоднократно судимой местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Судом установлено, что в июле 2024 года в дневное время осужденная, будучи судимой за управление транспортным средством в состоянии опьянения, с согласия своей подруги получила в пользование принадлежащий последней автомобиль, после чего в нетрезвом виде совершила на нём поездку по Невельску, где была остановлена сотрудниками полиции и отстранена от управления транспортным средством. По результатам освидетельствования у виновной установлено состояние алкогольного опьянения.
В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объёме.
Суд, с учётом позиции государственного обвинителя и положений ч. 5 ст. 69 УК РФ, назначил наказание в виде 1 года 4 месяцев 15 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Кроме того, собственница автомобиля на основании составленных органами полиции материалов, привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ за передачу транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
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