Тихоокеанское
информационное агентство
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09:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Аниве сбили 15-летнюю девушку

В Аниве сбили 15-летнюю девушку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 ноября 2024 года в 07 часов 45 минут в районе дома №3 по улице Калинина г. Анива произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем «Suzuki Spacia», двигаясь в южном направлении совершил наезд на 15-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы. Проводится проверка.

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