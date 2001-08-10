В Аниве сбили 15-летнюю девушку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 ноября 2024 года в 07 часов 45 минут в районе дома №3 по улице Калинина г. Анива произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем «Suzuki Spacia», двигаясь в южном направлении совершил наезд на 15-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы. Проводится проверка.