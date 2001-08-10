Жительница Тымовского получила 7 лет колонии за убийство сожителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовский районный суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего. Преступление квалифицировали по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, рассказали ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установили, что в феврале 2026 года подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанесла своему сожителю не менее четырёх ударов ножом – в туловище и конечности. От полученных ранений мужчина скончался в реанимационном отделении.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок осуждённая будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор уже вступил в законную силу. Все обстоятельства дела, включая мотивы и обстановку происшествия, суд подробно исследовал в ходе заседания. Оснований для смягчения приговора или переквалификации действий подсудимой не нашли.