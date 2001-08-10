Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2024
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Шесть пьяных и 17 без прав: итог профилактических мероприятий на Сахалине за сутки
09:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Шесть пьяных и 17 без прав: итог профилактических мероприятий на Сахалине за сутки

Шесть пьяных и 17 без прав: итог профилактических мероприятий на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 138 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 17 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

3 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

3 водителя - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

1 водитель - управляющий транспортными средствами с наличием технических неисправностей (глушители);

7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

3 пешехода - нарушивших правила применения ремней безопасности;

5 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

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