Шесть пьяных и 17 без прав: итог профилактических мероприятий на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 138 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 17 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
3 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
3 водителя - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;
1 водитель - управляющий транспортными средствами с наличием технических неисправностей (глушители);
7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
3 пешехода - нарушивших правила применения ремней безопасности;
5 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
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