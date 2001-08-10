Иностранец устроился работать на Сахалине, а потом продал выданные ему инструменты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова".
С января 2024 года фигурант трудился разнорабочим в одной из компаний Южно-Сахалинска. В его должностные обязанности входило выполнение строительно-монтажных работ по утеплению теплотрассы. Для этого руководство компании ему предоставило электроинструменты.
2 октября мужчина решил похитить данное оборудование. Он взял пару матерчатых мешков и на такси приехал на работу, но не смог пройти мимо охранника. Тогда через отверстие в оградительном заборе фигурант проник на территорию, и при помощи монтировки сломал замок от двери, где хранились инструменты.
Вместе с похищенным он отправился домой. Электроинструменты подозреваемый не успел продать, так как он был задержан сотрудниками полиции. Общая сумма ущерба составила 102 тысячи рублей.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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