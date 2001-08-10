Тихоокеанское
информационное агентство
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18:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалина в двойном ДТП погиб мотоциклист

На Сахалина в двойном ДТП погиб мотоциклист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 сентября 2024 года в 14 часов 30 минут на 359 км автодороги сообщением «Южно-Сахалинск-Оха» произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 47-летний водитель мотоцикла марки «Yamaha», двигаясь с юга на север, при совершении обгона, движущегося в попутном направлении транспортного средства, совершил с ним столкновение, после чего совершил столкновение с транспортным средством, движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП 47-летний водитель мотоцикла скончался на месте ДТП.

Проводится проверка.

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