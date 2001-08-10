Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2024
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14:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Очередных нелегалов выдворили сахалинские приставы за пределы Российской Федерации

Очередных нелегалов выдворили сахалинские приставы за пределы Российской Федерации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вчера состоялось очередное выдворение иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

На этот раз домой отправились шесть граждан Узбекистана. Данные граждане были выявлены сотрудниками правоохранительных органов Сахалинской области в одном из торговых центов островной столицы.

Суд признал иностранных граждан виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации, и назначил наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей каждому с административным выдворением за пределы России.

По окончанию судебного заседания мужчина и женщины были помещены в специализированное учреждение для временного содержания, где до вчерашнего дня ожидали исполнения судебного решения.

После того, как были оформлены все необходимые документы, судебные приставы препроводили иностранных граждан к пункту пропуска через государственную границу. Теперь въезд в Россию иностранцам будет закрыт на 5 лет.

На сегодняшний день сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области выдворено из страны 215 иностранцев. Каждый из них нарушил установленный законом режим пребывания на территории страны.

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