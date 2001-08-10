Сахалинца задержали с крупной партией наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам УКОН УМВД России по Сахалинской области поступила оперативная информация о том, что 37-летний житель областного центра занимается сбытом запрещенных веществ жителям острова, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Предварительно установлено, что фигурант устроился через мессенджер в подпольный интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. В его обязанности входило получение партий для последующей фасовки на дозы и оснащение тайников-закладок. 12 сентября подозреваемый в очередной раз получил координаты закладки с крупной партией наркотика, предназначенной для дальнейшего распространения, и был задержан сотрудниками полиции.

Содержимое было изъято и направлено на экспертизу. Согласно справке об исследовании, смесь содержала в своём составе наркотическое средство эфедрон массой 2,66 грамма, что образует особо крупный размер.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ-покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.