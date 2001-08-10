Сахалинец за месяц работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 июля в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратились трое граждан, у которых обманным путем были похищены деньги, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В начале июня 56-летнему местному жителю неизвестный в мессенджере предложил заработать на инвестициях, на что заявитель согласился. На протяжении месяца с лишним потерпевший переводил деньги на некой "брокерской платформе", пока не понял, что это обман. Сумма ущерба составила 4 миллиона 600 тысяч рублей.

55-летнему сахалинцу поступил звонок от "сотрудника портала Госуслуг", который пояснил, что необходимо подтвердить личные данные. Для этого он попросил назвать код из СМС-сообщения, что заявитель и сделал. После мужчина обнаружил, что его учетная запись на портале "Государственные услуги" заблокирован.

35-летнему гражданину в мессенджере написали от имени работодателя, аккаунт которого был взломан мошенниками, с просьбой занять 20 тысяч рублей. Заявитель согласился и перевел денежные средства на банковскую карту, реквизиты которой ему прислали в ходе переписки.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.