Сахалинские таможенники передали партию строительных товаров военнослужащим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники продолжают передавать гуманитарную помощь и конфискованные товары своим землякам, находящимся на СВО, рассказхали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

На этот раз таможенники в Невельске передали партию строительных и хозяйственных товаров военнослужащим. Среди них электрические тепловые пушки, светодиодные прожекторы, утеплитель и другие предметы строительного и бытового назначения.

Данные товары были ввезены в порт Невельска в 2023 году с нарушением таможенных правил. Общий вес партии составил более 500 кг. По решению суда предметы конфисковали. Часть товаров Сахалинская таможня передаст Министерству обороны по потребности, невостребованная часть будет передана в Росимущество.