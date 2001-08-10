Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2024
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Сахалинские таможенники передали партию строительных товаров военнослужащим
10:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские таможенники передали партию строительных товаров военнослужащим

Сахалинские таможенники передали партию строительных товаров военнослужащим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники продолжают передавать гуманитарную помощь и конфискованные товары своим землякам, находящимся на СВО, рассказхали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

На этот раз таможенники в Невельске передали партию строительных и хозяйственных товаров военнослужащим. Среди них электрические тепловые пушки, светодиодные прожекторы, утеплитель и другие предметы строительного и бытового назначения.

Данные товары были ввезены в порт Невельска в 2023 году с нарушением таможенных правил.  Общий вес партии составил более 500 кг. По решению суда предметы конфисковали. Часть товаров Сахалинская таможня передаст Министерству обороны по потребности, невостребованная часть будет передана в Росимущество.

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