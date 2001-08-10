25 иностранцев, работающих на золотодобыче в Амурской области, пытались скрыться в лесу от СОБРа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минприроды Амурской области выявило золотодобытчиков, которые нарушили закон и нанесли вред двум водоемам в Сковородинском округе. Речь идет о реках Мокча и Малый Ольдой, сообщает правительство Амурской области. О нарушениях сообщили местные жители, после чего специалисты инициировали проверку. На место выехали специалисты минприроды, прокуратуры района, сотрудниками УФСБ, следственного комитета, а также СОБР, сообщает ИА "Порт Амур".

В результате осмотра и анализа проб воды из реки Мокча информация подтвердилась - содержание взвешенных веществ превысило допустимые показатели. Грубое нарушение золотодобытчиков привело к загрязнению реки Мокча, и далее реки Малый Ольдой. Река использовалась без разрешающих документов.

- Отмечу, что золотодобытчик не только использовал реку без разрешающих документов, но также привлек на работу 25 иностранцев, которые после обнаружения попытались скрыться в лесу, - прокомметировал ситуацию губернатор Амурской области Василий Орлов. - Им это не удалось - сотрудники СОБР доставили всех в отдел полиции. Сейчас специалисты проверяют законность пребывания этих иностранцев у нас в стране. Если установят, что они нарушили миграционное законодательство, будет рассмотрен вопрос об их выдворении. Недобросовестный золотодобытчик обязательно будет привлечен к ответственности по всем выявленным нарушениям.