Борьба с нелегальными мигрантами активно ведется во Владивостоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье полиция проводит рейды по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства в рамках профилактической операции «Нелегал». Правоохранительные органы проверяют места пребывания и проживания иностранных граждан, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Во время проверки граждан, проживающих в общежитии на улице Снеговой во Владивостоке, были проверены документы у 20 иностранцев. Установлено, что пятеро из них находятся на территории России нелегально. Суд назначил нелегалам наказание в форме самоконтролируемого выезда.

Также была проведена проверка в кафе на ул. Добровольского. Сообщение о том, что здесь находится много мигрантов поступило в анонимный бот телеграм-канала Антитеррористической комиссии. Правоохранителями было проверено 30 иностранцев, трое из которых оказались нарушителями миграционного законодательства.

Граждан доставили в Управление по вопросам миграции, опросили и поставили на дактилоскопический учет.

Суд, рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, назначил одному из правонарушителей наказание в виде самоконтролируемого выезда, двоим – в виде принудительного выдворения. Нелегалов поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.