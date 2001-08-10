На Сахалине по словам очевидцев глава районной рыбинспекции отпустил браконьера с уловом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Стародубского возмущён тем, что увидел 5 июня в устье Найбы в Долинском районе, сообщает astv.ru.
Мужчина в тот вечер находился на берегу, неподалёку стояла машина рыбинспекции.
"На берег приехал автомобиль, из которого вышли мужчина, женщина и двое детей. По-видимому, глава семьи направился к машине, на которой ездит начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Долинскому району. Они о чём-то поговорили, а потом приехавший закинул сеть в реку.
Прошло минут 15, и рыбак вытащил сеть из воды. Саму сеть отдал, а с мешком с рыбой направился к своей машине и уехал. Сразу же берег покинула и машина руководителя местной рыбинспекции", - рассказывает очевидец.
Рыбак возмущён тем, что обычных рыбаков, которые приезжают на берег моря, чтобы половить рыбу на удочку, наказывают за отсутствие лицензии, а другим разрешают рыбачить.
Как сообщил astv.ru заместитель руководителя Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства Алексей Шебалов, мужчина, который подходил к машине сотрудников рыбинспекции - очевидец.
"Он подошёл к сотрудникам, собираясь ставить сеть. Ему сообщили, что это делать запрещено. В ответ рыбак возмутился, что видит чью-то сеть в реке. Выяснилось, что её не достали из-за того, что инспекторы были не в сапогах. Они ждали коллег, чтобы вытащить запрещённое орудие лова.
Очевидец предложил помощь оперативным работникам. Он вытащил сеть и передал её начальнику рыбинспекции. Пакет, с которым ушёл мужчина, был без улова, - говорит Алексей Шебалов. Он уверяет, что сеть была оформлена в установленном порядке.
Мужчина, ставший очевидцем происходившего, считает, что в данном случае был нарушен закон - сеть должны оформлять и измерять на берегу, в присутствии свидетелей, но машина сотрудников рыбинспекции очень быстро покинула территорию.
"По закону должен быть как минимум один понятой, все должны расписаться в протоколе. Должны опросить того, кто снимал сеть, присутствовать другие сотрудники рыбинспекции. Я же ничего подобного не увидел. Только разговор начальника и браконьера", - добавил мужчина.
Как добавили в СКТУ, по предоставленной информации в управлении будет проведена проверка.
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