Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2024
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17:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав

В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области произошел инцидент на железной дороге. Очевидцы сообщают, что с рельсов 31 мая сошел грузовой состав. Часть вагонов упали, пишет ИА "Порт Амур".

В настоящий момент информационное агентство проверяет информацию в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

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