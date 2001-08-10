Тихоокеанское
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13:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Браконьеры на Камчатке убивали медведей прямо с вертолета

Браконьеры на Камчатке убивали медведей прямо с вертолета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В камчатском заказнике браконьеры убили трех медведей выстрелами с вертолета. Сейчас их ищут правоохранительные органы, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на телеграм-канал "SHOT".

Трое неизвестных арендовали вертолет "Ми-8" в конце апреля. На нем они отправились в сторону туристической базы в Усть-Большерецком районе. Далее на другом вертолете охотники добрались до особо охраняемого заказника "Река Удочка".

За несколько дней браконьеры убили трех бурых медведей. Их туши они транспортировали, привязав к вертолету. Свидетелем такого перелета стал местный охотинспектор, который записал все происходящее на видео.

Полиция ищет охотников и командира воздушного судна. Однако, по некоторым данным, уголовное дело по какой-то причине до сих пор не возбудили.

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