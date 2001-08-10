Американец Блэк, задержанный во Владивостоке, предстанет перед судом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Американец Гордон Блэк приехал во Владивосток к своей знакомой. Совместный быт закончился конфликтом и кражей денежных средств потерпевшей. Гражданина США задержали. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В мае гражданин США 1989 года рождения приехал к своей знакомой в квартиру на ул. Сахалинской. Там он жил с ней еще с апреля. В какой-то момент в ходе ссоры мужчина схватил девушку за шею. Она восприняла это как реальную угрозу своей жизни.
После этого он похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей и потратил их на свои нужды, в том числе оплату гостиничного номера. Там его и задержали.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока.
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