В Приморье автомобиль скорой помощи вылетел с дороги, погиб пациент

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье на трассе Раздольное – Хасан произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на телеграм-канал dps_vl.

Сообщается, что водитель скорой помощи не справился с управлением при повороте на скользкой дороге, вылетел в кювет и совершил опрокидывание.

Пациент вылетел из автомобиля скорой помощи, получил травмы не совместимые с жизнью. Также травмы получила фельдшер, она госпитализирована.

В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются.