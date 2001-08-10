На Сахалине насмерть разбился мотоциклист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске вечером 21 мая погиб мотоциклист. Мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр, пишет astv.ru.

В Госавтоинспекции Сахалинской области сообщили, что за рулём мотоцикла Roliz находился 45-летний островитянин. Он попал в ДТП в районе дома №29 на улице Победы. Мужчина упал на леерное ограждение и скончался на месте от полученных травм.

Известно, что мотоцикл не был зарегистрирован. У водителя отсутствовали права. По факту ДТП проводят проверку.