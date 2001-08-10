Тихоокеанское
информационное агентство
22 Мая 2024
Сейчас 19:45
90,41|98,30|66,91
На Сахалине будут судить разбойника, напавшего на магазин с газовым пистолетом
09:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине насмерть разбился мотоциклист

На Сахалине насмерть разбился мотоциклист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске вечером 21 мая погиб мотоциклист. Мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр, пишет astv.ru.

 В Госавтоинспекции Сахалинской области сообщили, что за рулём мотоцикла Roliz находился 45-летний островитянин. Он попал в ДТП в районе дома №29 на улице Победы. Мужчина упал на леерное ограждение и скончался на месте от полученных травм.

 Известно, что мотоцикл не был зарегистрирован. У водителя отсутствовали права. По факту ДТП проводят проверку.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?