Более 20 тысяч трепангов изъяли у браконьеров на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержаны участники группы, занимавшиеся незаконным выловом трепанга дальневосточного и его дальнейшей реализацией. Её организатором был житель Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По версии полиции, сообщникам было известно, что вылов данного морского животного запрещён Красной книгой Российской Федерации. Несмотря на это, злоумышленники добывали биоресурс в акватории Анивского залива, используя моторные лодки и водолазное снаряжение. Незаконно выловленный деликатес они перепродавали третьим лицам, в том числе за пределы Сахалинской области.

Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска при содействии регионального Управления Росгвардии, когда злоумышленники прибыли к морю за добычей очередной партией свежевыловленных биоресурсов.

Также оперативниками были установлены точки сбыта нелегальной продукции, откуда в ходе обыска было изъято несколько партий деликатеса, подготовленного к продаже.

Всего в результате проведённых мероприятий полицейскими было изъято 20 894 экземпляра трепанга сушёного и 378 экземпляров трепанга сырого. Предварительная сумма ущерба составила свыше 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дознание по уголовному делу продолжается.