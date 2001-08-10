Жительницу Камчатки, угрожавшую пистолетом подросткам, осудили
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по нашумевшему делу против женщины, которая угрожала подросткам пистолетом, сообщает ИА "Кам 24".
Резонансный случай произошёл в конце прошлого, 2023 года в Петропавловске-Камчатском на улице Советская.
В соцсетях опубликовали видео, как женщина с пистолетом в руках ругается с подростками и угрожает им, используя при этом ненормативную лексику.
Позже героиня видео дала пояснения: она рассказала, что школьники бросали льдом в рабочих-мигрантов, которые проходили мимо. Одна из ледышек угодила в живот женщины, которая в тот момент находилась на пятом месяце беременности. Пистолет, по её словам, был для страйкбола.
«За нецензурную брань я административку заплачу, но никто не задается вопросом: почему женщина прибегла к такому действию, что её вынудило?.. И когда на тебя идут с шокером, и ты пытаешься закрыться в машине. Но они, эти дети, тебя атаковали льдами. Они закидывали машину и не давали уехать, прервать этот конфликт. <…> Я поняла, что меня никто не защитит», – объяснялась тогда Фарангиз Омонжонова.
Суд признал женщину виновной в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Следствие, а затем суд установили, что двоим подросткам она угрожала расправой, целясь из многозарядного газобаллонного пистолета в живот и голову.
«Обвиняемая вину не признала», – сообщили ИА «Кам 24» в прокуратуре Камчатского края.
Осуждённая получила восемь месяцев ограничения свободы и компенсировать пострадавшим подросткам моральный вред в размере 45 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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