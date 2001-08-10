Жительницу Камчатки, угрожавшую пистолетом подросткам, осудили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по нашумевшему делу против женщины, которая угрожала подросткам пистолетом, сообщает ИА "Кам 24".

Резонансный случай произошёл в конце прошлого, 2023 года в Петропавловске-Камчатском на улице Советская.

В соцсетях опубликовали видео, как женщина с пистолетом в руках ругается с подростками и угрожает им, используя при этом ненормативную лексику.

Позже героиня видео дала пояснения: она рассказала, что школьники бросали льдом в рабочих-мигрантов, которые проходили мимо. Одна из ледышек угодила в живот женщины, которая в тот момент находилась на пятом месяце беременности. Пистолет, по её словам, был для страйкбола.

«За нецензурную брань я административку заплачу, но никто не задается вопросом: почему женщина прибегла к такому действию, что её вынудило?.. И когда на тебя идут с шокером, и ты пытаешься закрыться в машине. Но они, эти дети, тебя атаковали льдами. Они закидывали машину и не давали уехать, прервать этот конфликт. <…> Я поняла, что меня никто не защитит», – объяснялась тогда Фарангиз Омонжонова.

Суд признал женщину виновной в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Следствие, а затем суд установили, что двоим подросткам она угрожала расправой, целясь из многозарядного газобаллонного пистолета в живот и голову.

«Обвиняемая вину не признала», – сообщили ИА «Кам 24» в прокуратуре Камчатского края.

Осуждённая получила восемь месяцев ограничения свободы и компенсировать пострадавшим подросткам моральный вред в размере 45 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.