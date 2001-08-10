Поиск японских артефактов довел жителя Курил до уголовного дела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной группой ОМВД России по Курильскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ранее сотрудники уголовного розыска получили оперативно значимую информацию, что данный гражданин может хранить в доме взрывчатые вещества.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в жилом помещении у данного гражданина были обнаружены и изъяты, согласно заключению эксперта, 25 упаковок промышленно изготовленных пороховых картузов иностранного производства, предназначенных для использования в артиллерийских выстрелах раздельного заряжания. Эксперт установил, что в указанных пороховых картузах содержится бездымный нитроцеллюлозный порох с пластинчатыми зернами. Общая масса пороха составила 222,7 грамм. Вещество пригодно для производства взрыва при определенных условиях.

По словам мужчины, изъятые предметы он нашел с помощью металлодетектора, когда занимался поиском японских артефактов.