Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2024
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Поиск японских артефактов довел жителя Курил до уголовного дела
15:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Поиск японских артефактов довел жителя Курил до уголовного дела

Поиск японских артефактов довел жителя Курил до уголовного дела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной группой ОМВД России по Курильскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ранее сотрудники уголовного розыска получили оперативно значимую информацию, что данный гражданин может хранить в доме взрывчатые вещества.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в жилом помещении у данного гражданина были обнаружены и изъяты, согласно заключению эксперта, 25 упаковок промышленно изготовленных пороховых картузов иностранного производства, предназначенных для использования в артиллерийских выстрелах раздельного заряжания. Эксперт установил, что в указанных пороховых картузах содержится бездымный нитроцеллюлозный порох с пластинчатыми зернами. Общая масса пороха составила 222,7 грамм. Вещество пригодно для производства взрыва при определенных условиях.

По словам мужчины, изъятые предметы он нашел с помощью металлодетектора, когда занимался поиском японских артефактов.

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