Сахалинец нанялся построить дом и украл стройматериалы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя села Новотроицкое, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Фигурант осуществлял неофициальную трудовую деятельность, связанную со строительством домов Сахалинской области. В декабре 2023 года обвиняемого нанял его знакомый вместе с бригадой для строительства дома в Южно-Сахалинске. На земельном участке находилось 5 тонн арматуры, которую заказчик приобрел для возведения фундамента. Фигурант решил похитить данное имущество, чтобы в дальнейшем продать. Во время проведения монтажных работ он обрезал арматуру на 70 штук. Затем злоумышленник опубликовал объявление о продаже в группе в мессенджере, на которое откликнулся мужчина. Последний согласился прибрести товар за 35 тысяч рублей и сообщил, что направит грузовик для его транспортировки. Через несколько дней на территорию приехал водитель покупателя на кран-балке, в которую он вместе с фигурантом погрузили арматуру. Сумма ущерба составила 32 340 рублей. Денежные средства гражданин потратил на личные нужды.
Таким образом, обвиняемый своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
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