Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2024
Сейчас 13:00
91,82|98,95|66,91
В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска проходит горячая телефонная линия
08:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Медведь на Сахалине задрал двух коров на выпасе

Медведь на Сахалине задрал двух коров на выпасе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Медведь задрал двух коров около села Забайкалец в Поронайском районе. Происшествие случилось 11 мая, сообщает astv.ru, ссылаясь на агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

В момент нападения коровы находились на бесконтрольном выпасе в окрестностях населённого пункта. Сотрудники местного лесничества уже выслеживают опасного хищника.

Ситуация находится под контролем, добавили в ведомстве.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?