Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2024
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Остановив одну машину, сахалинские полицейские задержали сразу трех человек, находящихся в розыске
11:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Остановив одну машину, сахалинские полицейские задержали сразу трех человек, находящихся в розыске

Остановив одну машину, сахалинские полицейские задержали сразу трех человек, находящихся в розыске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 апреля 2024 года, в ходе несения службы сотрудниками Госавтоинспекции, на 9 км автодороги «Южно-Сахалинск - Оха», был остановлен автомобиль Honda Inspire, который находился в розыске, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В транспортном средстве находились водитель и два пассажира. При проверке граждан по информационным базам, было установлено, что 32-летний водитель и 40-летний пассажир находятся в розыске.

В ходе дальнейших разбирательств по данному факту, на место происшествия, для поддержки своих товарищей, прибыл 41-летний сахалинец, который тоже, как выяснилось, находится в розыске.

Все задержанные были доставлены в УМВД России по городу Южно-Сахалинску.

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