Сахалинец по пьяни обокрал машину, а протрезвев не понял, зачем он это сделал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже со значительным ущербом, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что днём 24 января фигурант, находясь в нетрезвом состоянии, отправился в магазин и по пути по улице Пионерской увидел припаркованный у дороги внедорожник. На багажнике была прикреплена небольшая лопата, которую он снял, чтобы при помощи неё разбить стекло. Из салона обвиняемый похитил магнитолу, видеорегистратор, компрессор, домкрат, трос, а также документы. Похищенное фигурант припрятал неподалеку, на участке местности.
Когда мужчина протрезвел, то не смог объяснить причин своего поступка. Позже он подкинул документы к ближайшему магазину, где их нашли и вернули хозяину. Имущество, спрятанное в сугробе, убрал вместе со снегом погрузчик, производивший работы после метели. Сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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