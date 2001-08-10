Сахалинец по пьяни обокрал машину, а протрезвев не понял, зачем он это сделал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже со значительным ущербом, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что днём 24 января фигурант, находясь в нетрезвом состоянии, отправился в магазин и по пути по улице Пионерской увидел припаркованный у дороги внедорожник. На багажнике была прикреплена небольшая лопата, которую он снял, чтобы при помощи неё разбить стекло. Из салона обвиняемый похитил магнитолу, видеорегистратор, компрессор, домкрат, трос, а также документы. Похищенное фигурант припрятал неподалеку, на участке местности.

Когда мужчина протрезвел, то не смог объяснить причин своего поступка. Позже он подкинул документы к ближайшему магазину, где их нашли и вернули хозяину. Имущество, спрятанное в сугробе, убрал вместе со снегом погрузчик, производивший работы после метели. Сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.