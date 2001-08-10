На Сахалине пенсионер во время застолья убил родственника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Долинск СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 68-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
По версии следствия, накануне 53-летний потерпевший пришел в гости к родственнику, с которым они стали распивать спиртные напитки. Во время употребления алкоголя гость стал высказывать оскорбления в адрес хозяина квартиры. На этой почве между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им несколько ударов в область шеи и предплечья, причинив проникающие колото-резаные ранения. С полученными телесными повреждениями потерпевшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
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