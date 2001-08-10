Тихоокеанское
информационное агентство
7 Мая 2024
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09:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пенсионер во время застолья убил родственника

На Сахалине пенсионер во время застолья убил родственника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Долинск СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 68-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, накануне 53-летний потерпевший пришел в гости к родственнику, с которым они стали распивать спиртные напитки. Во время употребления алкоголя гость стал высказывать оскорбления в адрес хозяина квартиры. На этой почве между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им несколько ударов в область шеи и предплечья, причинив проникающие колото-резаные ранения. С полученными телесными повреждениями потерпевшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

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