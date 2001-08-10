Амурчанин украл в аэропорту телефон у жителя Самары
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В благовещенском аэропорту раскрыли кражу телефона стоимостью 27 тысяч рублей. Гаджет пропал у жителя Самары с ленты досмотра багажа, сообщает ИА "Порт Амур".
- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и просмотра записей с камер видеонаблюдения был установлен 31-летний житель Амурской области. Со слов подозреваемого, при прохождении в аэропорту досмотра входного контроля, он увидел лежащий на полу телефон и у него возник умысел на его хищение для дальнейшего распоряжения в личных целях, - сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
Подследственный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. В отношении амурчанина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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