Охинца будут судить за неумышленное убийство из ревности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Оха СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый вместе с приятелем пришли в гости к супружеской паре, где все вместе они стали распивать спиртное. Во время распития алкоголя хозяин квартиры приревновал супругу к одному из гостей и схватил его руками за шею. Находившийся рядом обвиняемый нанес несколько ударов кулаком по лицу мужчины. В ответ женщина выгнала супруга и гостей из квартиры.

На лестничной клетке мужчины продолжили конфликт, во время которого обвиняемый нанес один удар кулаком в лицо потерпевшему. Последний не удержал равновесие и упал, ударившись телом и головой о металлические перила и бетонные ступени лестничного марша. С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.