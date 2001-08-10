Сахалинец нашел банковскую карту и теперь его будут судить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 26 января фигурант, находясь в районе улицы Космонавта Поповича, нашел на снегу банковскую карту. Когда мужчина поднял ее, то обратил внимание, что кредитка оснащена функцией бесконтактной оплаты. Тогда гражданин решил оставить ее себе и совершить покупку в ближайшем магазине, за чужой счет. Так как злоумышленник не был уверен, что на балансе найденной им карты имеются денежные средства, то сначала решил сделать недорогую покупку. Мужчина купил две пачки сигарет.
Позже мужчина сделал еще несколько покупок в различных магазинах на общую сумму 4 340 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.
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