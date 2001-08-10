На Камчатке в квартире заперлись маленькие дети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке спасатели пришли на помощь женщине, чьи дети оказались запертыми в квартире. Специалисты решили не вскрывать дверь, а попасть в квартиру другим способом, сообщает "Кам 24", ссылаясь на ГУ МЧС по Камчатскому краю.

На место вызова прибыла дежурная смена Камчатского спасательного центра МЧС России. Квартира, в которой закрылись дети, пока мамы не было дома, находится на втором этаже. Пробравшись в жильё через окно, спасатели открыли дверь.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что дети в медицинской помощи не нуждались.