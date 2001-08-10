Составлен портрет сахалинца, которого чаще всего в 2023 году обманывали мошенники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году мошенники чаще обманывали жителей Сахалинской области в возрасте от 25 до 44 лет, имеющих средний доход и высшее образование. Преимущественно на уловки аферистов попадались работающие мужчины, живущие в городе, показал опрос Банка России, который проходил в ноябре прошлого года. В нем приняли участие почти 3,3 тыс. жителей островного региона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

«Самыми распространенными инструментами, с помощью которых мошенники выманивают деньги у островитян, остаются телефонные звонки и СМС. На втором месте мессенджеры, на третьем — рассылка по электронной почте и в соцсетях. Чаще всего люди становятся жертвами злоумышленников, потому что передают им паспортные данные и реквизиты карт или оставляют эти сведения на сомнительных страницах в интернете, а также устанавливают вредоносные приложения. При этом пострадавшие от действий аферистов часто собственноручно переводят им деньги», — рассказал заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Сергей Филиппов.

Только 2% опрошенных сахалинцев и курильчан сообщили, что мошенники похитили их средства. Часть из них (8%) из-за мошенников лишились более 1 млн рублей. В 68% случаев суммы потерь не превышали 20 тыс. рублей, 13% пострадавших заявили о потерях в размере до 100 тыс. рублей. Еще 8% отдали мошенникам от 100 тыс. рублей до полумиллиона, около 3% потеряли от 500 тыс. до 1 млн рублей. При этом почти 30% потерявших деньги участников опроса никуда не обращались по факту хищения, 35% — заявили о хищении в обслуживающий банк, 27% — в полицию, 8% — в Банк России.

В то же время больше половины респондентов не сталкивались с хищением денег, а 87% опрошенных были осведомлены о правилах безопасного финансового поведения.

Если мошенникам все-таки удалось вас обмануть и с вашей карты списали деньги, позвоните в банк и заблокируйте карту, а также обратитесь с заявлением в полицию. Важно оперативно сообщить о случившемся — это повысит шансы найти преступников, вернуть деньги и поможет защитить других людей. Подать жалобу в Банк России на действия мошенников можно через Интернет-приемную. Кроме того, в круглосуточном режиме работает контакт-центр по номеру 8-800-300-3000 (короткий номер 300 с мобильного телефона).