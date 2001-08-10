Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2024
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В Южно-Сахалинске пропал 5-летний ребенок
15:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пропал 5-летний ребенок

В Южно-Сахалинске пропал 5-летний ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения 5-летнего Ильева Егора Викторовича, который в период времени с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут 12 апреля 2024 ушел гулять во дворе дома № 106 по ул. Поповича и до настоящего времени не вернулся.

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