11:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Ветеран СВО и мигрант столкнулись на Камчатке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке произошло ДТП, в котором пострадал участник СВО. Председатель следственного комитета России поручил начать уголовное дело по этому факту, пишет ИА «Кам 24».
По информации из соцсетей, ветеран на своей машине столкнулся с рейсовым автобусом, за рулём которого был мигрант. После аварии водитель автобуса вёл себя агрессивно.
Камчатские следователи начали проверку по этому случаю. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления следкома начать уголовное дело.
Расследование будут контролировать из центрального аппарата СКР.
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