20 мигрантов выдворят из Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе комплексной операции проведено 126 проверочных мероприятий, в ходе которых проверены места пребывания (проживания) иностранных граждан, торговые объекты, а также предприятия в сфере строительства, ЖКХ и общественного питания.
Выявлено 140 административных нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. В их числе:
- за нарушение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда составлено 58 административных протоколов;
- за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами составлено 49 административных протоколов;
- за нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства составлено 30 административных протоколов;
- за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства составлено 3 административных протокола.
Принято 20 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации.
Так, в отношении гражданина Республики Азербайджан составлен протокол об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации).
Выявлено и зарегистрировано 23 факта с признаками составов преступлений, предусмотренных статьями 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
Сотрудниками Госавтоинспекции, в ходе возложенных на них функций по обеспечению безопасности дорожного движения, были выявлены 22 административных правонарушения, совершенные иностранными гражданами.
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