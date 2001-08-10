Сахалинка проявила бдительность и не попалась на уловки мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

34-летней жительнице Анивы мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что на нее возбудят уголовное дело за долги микрофинансовой организации. Заявительнице сообщили, что нужно заплатить 16 тысяч рублей, тогда он спишутся остальные долги в размере 30 тысяч. Сахалинка поняла, что это мошенники и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полиция напоминает, сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не попросят переводить ваши сбережения на другие счета и оформлять кредиты. Если вы столкнулись с подобными сообщениями и звонками, немедленно сообщите об этой в полицию!