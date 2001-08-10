На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Днем 22 марта от ЕДДС г. Северо-Курильска поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского) зарегистрирован пепловый выброс на высоту 2 км н.у.м. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
По информации ЕДДС МО Северо-Курильский ГО в г. Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет. Превышение ПДК по вулканическим газам оборудованием газоанализатора не зафиксировано. Звонков и жалоб от населения не поступало.
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