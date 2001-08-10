В Приморье пенсионер насмерть сбил пешехода и устроил массовое ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пригороде Владивостока 76-летний мужчина за рулем Toyota Hilux Surf сбил пешехода и устроил массовую аварию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю. Во время движения водитель не обеспечил постоянного контроля за дорогой.

Авария произошла в районе дома №7А на улице Бирюзовой. Пенсионер сбил мужчину-пешехода, въехал в микроавтобус Toyota Hiace, который ранее попал в ДТП с УАЗиком, после чего продолжил движение, столкнулся с Toyota RAV4 и врезался в леера.

64-летний пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью. Водительский стаж виновника ДТП – 54 года. В этом году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Полиция проводит проверку по факту аварии.