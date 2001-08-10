Сахалинка, работающая в детском магазине, придумала схему с возвратом товаров и похитила почти 400 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы пгт. Ноглики, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как было установлено, фигурантка была трудоустроена у ИП в качестве администратора-кассира в сети магазинов по продаже детских товаров. В одну из должностных обязанностей обвиняемой входило взаимодействие с покупателями в части обмена или возврата ранее приобретенного ими товара.

Под видом возврата денежных средств женщина переводила денежные средства в свою пользу, использовав при этом банковскую карту, принадлежащую ее супругу. Муж при этом не знал о криминальном происхождении начислений. Ему она поясняла, что это дополнительный заработок. В последующем поступившие деньги обвиняемая переводила на свою карту и тратила по своему усмотрению.

Так, фигурантка взяла на кассе оставленный ранее покупателем чек, отсканировала его в программе и выбрала товар на возврат из списка в чеке. Сформировав заявление, она внесла в него вымышленные данные покупателя, расписалась от его имени и осуществила возврат денежных средств, приложив к терминалу принадлежащую ее супругу банковскую карту.

Таким образом, используя данную схему, в период с 4 ноября 2022 года по 16 августа 2023 года обвиняемая совершила хищение денежных средств. Общая сумма ущерба составила 397 161 рубль.

Своими умышленными действиями фигурантка совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Уголовное дело рассмотрит суд.