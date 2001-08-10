На Камчатке заблудился подросток-сноубордист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На горе Морозной рядом с городом Елизово заблудился подросток. Спасатели быстро нашли его благодаря мобильнику, - сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на информацию краевого управления МЧС России. Парень сам обратился за помощью.

"Как сообщил заявитель, он, катаясь на сноуборде на горнолыжной базе, выехал за пределы трассы и, спустя время, потерял ориентир. Поняв, что самостоятельно не выберется, он попросил помощи спасателей. На место происшествия отправились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России в составе пяти спасателей. Благодаря тому, что заявитель имел при себе мобильный телефон, и в районе происшествия была сотовая связь, спасатели смогли получить от потерявшегося точные координаты его места нахождения", – рассказали в управлении.

Там отметили, что спустя непродолжительное время подростка обнаружили в лесном массиве и на снегоходе сопроводили до парковки горнолыжной базы. Медицинская помощь парнишке не понадобилась.